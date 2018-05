Die malaysische Polizei hat in Wohnungen des früheren Premierministers Najib Bargeld im Wert von fast 30 Millionen Dollar beschlagnahmt.

Die Polizisten fanden das Geld in zahlreichen Koffern und Handtaschen. Insgesamt hatte Najib Scheine und Münzen in 26 verschiedenen Währungen gehortet. In einem der Appartments fanden die Ermittler zudem fast 300 Kisten mit Luxushandtaschen, deren Wert nun geschätzt werden soll. Gegen Najib und seine Frau gilt mittlerweile ein Ausreiseverbot. Der frühere Regierungschef steht schon seit Längerem im Zentrum eines Korruptionsskandals, bei dem mehrere Milliarden Dollar aus einem Staatsfonds zweckentfremdet wurden und teils verschwanden.

