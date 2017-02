Malaysia Festnahme im Zusammenhang mit Tod des Halbbruders von Kim Jong Un

Kim Jong-Nam, der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-Un (AFP / Jung Yeon-Je)

In Malaysia hat es nach dem Tod eines Halbbruders des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un eine Festnahme gegeben.

Nach Polizeiangaben wurde eine Frau am Flughafen von Kuala Lumpur aufgegriffen. Sie habe vietnamesische Ausweispapiere bei sich getragen. Die malaysischen Behörden ermitteln derzeit, ob Kims Halbbruder Kim Jong Nam ermordet wurde. Er soll nach Medienberichten von zwei mutmaßlichen nordkoreanischen Agentinnen auf dem Flughafen vergiftet worden sein. Kim Jong Nam starb auf dem Weg in ein Krankenhaus.



Der 45-Jährige soll Anfang 2000 in Nordkorea in Ungnade gefallen sein und sich daraufhin ins Ausland abgesetzt haben. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seit seinem Amtsantritt im Jahr 2011 eine Reihe von hochrangigen Regierungsmitgliedern hinrichten lassen - darunter auch Verwandte.