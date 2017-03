Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben Malaysias Behörden Haftbefehl gegen einen Nordkoreaner erlassen.

Polizeichef Bakar erklärte, der Verdächtige sei Angesteller einer nordkoreanischen Fluggesellschaft und halte sich vermutlich noch in Malaysia auf. Berichten der malaysischen Nachrichtenagentur Bernama zufolge werden noch sieben Nordkoreaner gesucht. Unterdessen ließen die malaysischen Behörden einen Mitte Februar festgenommenen Mann aus Mangel an Beweisen wieder frei. Er soll nach Nordkorea ausgewiesen werden.



Kim Jong Nam war am 13. Februar am Flughafen von Kuala Lumpur angegriffen worden und kurz darauf gestorben.