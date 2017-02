Malaysia Halbbruder von Nordkoreas Machthaber laut Agenturangaben getötet

Ein südkoreanischer TV-Sender berichtet über die Ermordung von Kim-Jong-Nam, dem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim-Jong Un (AFP / Jung Yeon-Je)

Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist laut Medienberichten in Malaysia ermordet worden.

Kim Jong Nam wurde demnach am Flughafen von Kuala Lumpur getötet. Der südkoreanische TV-Sender Chosun berichtet unter Berufung auf Regierungskreise in Seoul, Kim sei von zwei Frauen vergiftet worden. Die Täterinnen seien flüchtig. Die malaysische Polizei bestätigte seinen Tod, nannte aber keine weiteren Details.



Kim Jong Nam soll Anfang 2000 in Nordkorea in Ungnade gefallen sein und sich daraufhin ins Ausland abgesetzt haben.