Malaysia Halbbruder von Nordkoreas Machthaber offenbar ermordet

Ein südkoreanischer TV-Sender berichtet über die Ermordung von Kim-Jong-Nam, dem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim-Jong Un (AFP / Jung Yeon-Je)

Ein Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist offenbar in Malaysia ermordet worden.

Kim Jong Nam wurde demnach bereits am Montag am Flughafen von Kuala Lumpur vergiftet. Nach Angaben eines Regierungsvertreters starb er auf dem Weg in ein Krankenhaus. Der südkoreanische TV-Sender Chosun berichtet unter Berufung auf Regierungskreise von zwei Täterinnen, die auf der Flucht seien. Dabei soll es sich möglichwerweise um nordkoreanische Agentinnen handeln.



Kim Jong Nam soll Anfang 2000 in Nordkorea in Ungnade gefallen sein und sich daraufhin ins Ausland abgesetzt haben. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seit seinem Amtsantritt im Jahr 2011 eine Reihe von hochrangigen Regierungsmitgliedern hinrichten lassen - darunter auch Verwandte.