Nach seinem Erfolg bei der Parlamentswahl in Malaysia ist der Oppositionspolitiker Mahathir als neuer Regierungschef vereidigt worden.

Mahathir versprach in der Hauptstadt Kuala Lumpur, er wolle sich für eine nationale Aussöhnung einsetzen sowie Recht und Ordnung wieder herstellen. Der 92-Jährige hatte das südostasiatische Land bereits zwischen 1981 und 2003 mit harter Hand regiert. Anschließend ging er in den Ruhestand. Er wurde aber wieder politisch aktiv, weil sich sein Nachfolger Najib immer tiefer in eine Korruptionsaffäre verstrickte.



Für Malaysia ist es der erste demokratische Machtwechsel seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1957.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.