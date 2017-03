Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un lassen Malaysias Justizbehörden einen Nordkoreaner aus der Untersuchungshaft frei.

Der Verdächtige, der zwei Wochen in Haft saß, werde entlassen, erklärte der zuständige Staatsanwalt. Es gebe nicht genügend Beweise für eine Anklage. Kim Jong Nam war am 13. Februar am Flughafen von Kuala Lumpur angegriffen worden und kurz darauf gestorben. Gestern wurden zwei junge Frauen wegen Mordes angeklagt.



Die malaysische Regierung will offenbar als Reaktion auf den Vorfall die Visumspflicht für Nordkoreaner wieder einführen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Bernama berichtete, gilt die Maßnahme ab dem 6. März.