Der frühere Vizeministerpräsident von Malaysia, Anwar, ist vorzeitig aus der Haft entlassen worden.

Der neue Regierungschef Mahathir hatte sich für seine sofortige Freilassung stark gemacht. Malaysias König begnadigte Anwar. Der 70-Jährige saß wegen Machtmissbrauchs im Gefängnis. Zudem wurden ihm homosexuelle Handlungen vorgeworfen, was in Malaysia strafbar ist. Anwar gilt als möglicher Nachfolger des neuen Premiers, der 92 Jahre alt ist. Nach eigenen Angaben will Mahathir ein oder zwei Jahre im Amt bleiben und dann seinen Posten übergeben.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.