Malaysia Polizei meldet dritte Festnahme nach Tod von Kims Halbbruder

Kim Jong-Nam, der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-Un. (AFP / Jung Yeon-Je)

Nach dem Tod des Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat die Polizei in Malaysia eine dritte Festnahme gemeldet.

Es handele sich um den mutmaßlichen Freund einer der zwei am Mittwoch festgesetzten Frauen, sagte ein Polizeisprecher. Die Autopsie der Leiche Kim Jong Nams sei am Abend abgeschlossen worden. Ergebnisse wurden allerdings noch nicht bekannt.



Kim war auf dem Flughafen von Kuala Lumpur angegriffen und vergiftet worden. Nach Angaben von malaysischen Regierungsvertretern starb er auf dem Weg ins Krankenhaus. Südkorea beschuldigt das Regime in Pjöngjang, für das Attentat verantwortlich zu sein. Kim Jong Nam soll Anfang 2000 in Nordkorea in Ungnade gefallen sein und sich daraufhin ins Ausland abgesetzt haben.