Malaysia Suche nach Flug MH370 wird eingestellt

Das Flugzeug der Malaysia Airlines, MH 370, ist bis heute verschwunden (picture-alliance / dpa / Richard Wainwright)

Fast drei Jahre nach dem Verschwinden einer Passagiermaschine der Malaysia Airlines wird die Suche eingestellt.

Das Verkehrsministerium in Kuala Lumpur erklärte, die Suchaktion werde in zwei Wochen gestoppt. Dann würden die beteiligten Behörden in Malaysia, Australien und China gemeinsam einen Bericht erstellen. Die Maschine mit der Flugnummer MH370 war vor auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord vom Radar verschwunden. Es wird vermutet, dass sie in den Indischen Ozean stürzte.