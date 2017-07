Auf den Malediven hat das Militär nach Angaben der Opposition auf Anordnung von Präsident Gayoom das Parlament des Landes abgeriegelt.

Er wolle auf diese Weise die Abgeordneten an einer Abstimmung zur Absetzung des Parlamentssprechers hindern, teilte die oppositionelle Demokratische Partei in der Hauptstadt Malé mit. Mitglieder der Streitkräfte hätten die Abgeordneten gewaltsam am Betreten des Geländes gehindert. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Parlamentariern und der Polizei.