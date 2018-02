Die Regierung der Malediven hat den Ausnahmezustand erklärt.

Er solle für 15 Tage gelten, erklärte das Präsidialamt. Zuvor hatte Staatschef Yameen den höchsten Richtern des Inselstaates vorgeworfen, mit einem Urteil zugunsten politischer Gefangener gegen die nationale Sicherheit entschieden zu haben. Auch ein Beschluss gegen den früheren Präsidenten Nasheed wurde für ungültig erklärt. Dieser war 2015 in einem umstrittenen Verfahren wegen Terrorvorwürfen zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Nach der nun erfolgten Aufhebung kündigte Nasheed seine Kandidatur für die Präsidentenwahl in diesem Jahr an.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.