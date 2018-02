UNO-Menschrechtskommissar al-Hussein hat die Regierung der Malediven aufgefordert, den Ausnahmezustand zu beenden.

Was in dem Inselstaat passiere, gleiche einem Anschlag auf die Demokratie, erklärte al-Hussein. Die Regierung der Malediven hatte den Ausnahmezustand infolge von Unruhen verhängt. Zwei Richter des Obersten Gerichts wurden festgenommen, nachdem sie die Rehabilitierung mehrerer Oppositionspolitiker angeordnet hatten.



Laut dem Außenministerium der Malediven haben die Ereignisse keine Auswirkungen auf Urlauber. Der Ausnahmezustand betreffe vor allem Male. Das Auswärtige Amt in Berlin empfahl Reisenden, die Hauptstadt zu meiden.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.