Die USA haben sich besorgt wegen der Entwicklung auf den Malediven geäußert.

Eine Sprecherin des Außenministeriums erklärte in Washington, Regierung, Armee und Polizei müssten sich an die Gesetze halten und die Verfassung wieder vollständig in Kraft setzen.



Präsident Yameen hatte gestern einen 15-tägigen Ausnahmezustand verhängt. Auslöser waren Unruhen in der Hauptstadt Male, nachdem der Oberste Gerichtshof die Rehabilitierung mehrerer Oppositionspolitiker angeordnet hatte. Die Regierung weigert sich, das Urteil zu befolgen. Yameen warf den Richtern vor, ihre Kompetenzen überschritten und die Sicherheit des Landes gefährdet zu haben. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Richter festgenommen. Auch Oppositionsführer Gayoom wurden laut seinem Anwalt in Gewahrsam genommen. Er war von 1978 bis 2008 Präsident der Malediven.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.