Mali Anschlag auf Militärlager mit zahlreichen Toten

Im Norden Malis sind bei einem Anschlag auf ein Militärlager mindestens 25 Menschen getötet worden.

Nach Angaben der Armee explodierte auf dem Gelände in der Stadt Gao ein Fahrzeug, in dem Sprengstoff versteckt war. In dem Lager sind Soldaten und Mitglieder verschiedener Milizen sowie ehemalige Aufständische untergebracht. Nach dem 2015 ausgehandelten Friedensabkommen sollten sie gemeinsam Patrouillen fahren. - Da die Vereinbarung in weiten Teilen bisher nicht umgesetzt ist, befasst sich heute erneut der UNO-Sicherheitsrat mit Mali. Generalsekretär Guterres plädiert für Sanktionen.