Mali Anschlag auf Militärlager mit zahlreichen Toten

Tödlicher Anschlag auf ein malisches Militärlager in Gao (AFP)

Im Norden Malis sind bei einem Anschlag auf ein Militärlager nach jüngsten Angaben mindestens 47 Menschen getötet worden.

115 Menschen wurden verletzt, als auf dem Gelände in der Stadt Gao ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug explodierte. Die Regierung geht davon aus, dass unter den Toten mehrere Selbstmordattentäter sind. In dem Militärlager sind malische Soldaten und Mitglieder verschiedener Milizen sowie ehemalige Aufständische stationiert.



Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte den Anschlag als einen Versuch, den Friedensprozess in Mali zu sabotieren. In Gao sind rund 500 Bundeswehrsoldaten als Teil einer UNO-Friedenstruppe im Einsatz. Mit der Lage in Mali befasst sich heute auch der UNO-Sicherheitsrat in New York.