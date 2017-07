Verteidigungsministerin von der Leyen hat in Mali der beiden Soldaten gedacht, die bei einem Hubschrauberabsturz gestorben sind. Der Verlust wiege schwer, sagte die Ministerin nach einem Feldgottesdienst im Bundeswehrlager in Gao.

Von der Leyen betonte, die beiden Soldaten seien unter ihren Kameraden hochgeschätzt gewesen. Die CDU-Politikerin will sich in Gao auch über den Stand der Ermittlungen informieren. Ihre Reise nach West-Afrika war seit Wochen geplant, wurde aber wegen des Hubschrauberunglücks vorgezogen.



In Gao sind zurzeit rund 800 deutsche Soldaten im Rahmen der UNO-Mission Minusma stationiert. Ziel ist, die Einhaltung des Friedensabkommens zwischen der malischen Regierung und Rebellen zu überwachen.