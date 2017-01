Mali Bundeswehr beginnt mit Ausweitung ihres Einsatzes

Ein Transporthubschrauber der Bundeswehr vom Typ NH 90 wird am 27.01.2017 in Schkeuditz (Sachsen) auf dem Flughafen Leipzig-Halle in eine Transportflugzeug vom Typ Antonov AN 124 verladen. (dpa/picture-alliance/Sebastian Willnow)

Die Bundeswehr hat mit der Ausweitung ihres Mali-Einsatzes begonnen.

Ein erster Hubschrauber wurde auf dem Flughafen Leipzig in ein Transportflugzeug verladen, um in das westafrikanische Land gebracht zu werden. Der Bundestag hatte die Ausweitung des Mali-Mandates gestern beschlossen. Insgesamt werden vier Transport- und vier Kampfhubschrauber nach Mali verlegt. Unter anderem sollen damit Verwundete gerettet und Konvois beschützt werden. Die Zahl der Soldaten wird von bisher maximal 650 auf bis zu 1.000 erhöht. Die Bundeswehr soll bei der Umsetzung des Friedensabkommens in dem Land helfen.