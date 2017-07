In Mali ist ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt.

Nach Angaben der UNO befanden sich zwei Menschen an Bord. Unklar blieb, ob sie überlebten und warum der Helikopter zu Boden ging. Der Absturz geschah demnach in der Region Gao. Die Bundeswehr beteiligt sich in Mali an der UNO-Friedensmission Minusma.



Der Norden des westafrikanischen Landes war 2012 vorübergehend in die Hände islamistischer Extremisten und anderer Rebellengruppen gefallen. Sie wurden erst nach einer Intervention französischer Streitkräfte zurückgedrängt.