In Mali ist ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt, der im Rahmen einer UNO-Friedensmission im Einsatz war.

Nach Angaben der Vereinten Nationen befanden sich zwei Menschen an Bord. Ob sie überlebten, werde zurzeit noch geklärt - ebenso wie die Absturzursache. Dem UNO-Sprecher zufolge ging der Helikopter in der Region Gao zu Boden. Die Bundeswehr und das Bundesverteidigungsministerium wollten sich bisher nicht äußern.



Deutsche Soldaten unterstützen in Mali die Mission Minusma. Ziel ist die Stabilisierung des westafrikanischen Landes, dessen Norden 2012 unter der Gewalt islamistischer Extremisten und anderer Rebellen stand. Sie wurden erst nach einer Intervention französischer Streitkräfte zurückgedrängt.