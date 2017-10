Im Norden von Mali sind drei Blauhelmsoldaten bei einer Explosion getötet worden.

Zwei weitere seien verletzt worden, teilte die UNO-Mission in dem westafrikanischen Land mit. Die Soldaten hätten einen Konvoi im Norden begleitet, als sie mit ihrem Fahrzeug über den Sprengsatz gefahren seien. Über die Nationalität der Opfer wurden keine Angaben gemacht. An der Friedensmission in Mali sind auch deutsche Soldaten beteiligt.