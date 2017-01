Mali-Einsatz Bundeswehrsoldaten erhalten höhere Auslandszulage

Ein Bundeswehrsoldat setzt sich im Camp Castor in Gao in Mali den Helm mit dem Logo der Vereinten Nationen auf. (picture alliance / dpa)

Das Bundesverteidigungsministerium hat Berichte bestätigt, wonach die in Mali eingesetzten deutschen Soldaten mehr Geld erhalten.

Hintergrund sei eine gestiegene Gefährdungslage im Norden des afrikanischen Landes. Zur Einschätzung hätten etwa einige größere Anschläge in der vergangenen Zeit geführt. Demnach wird die steuerfreie Auslandszulage von 94 auf die höchste Stufe von 110 Euro pro Tag steigen. Die UNO-Mission Minusma in Mali gilt als die derzeit gefährlichste der Vereinten Nationen. Das Land wird von islamistischen Gruppierungen wie Al-Kaida terrorisiert.



Beim jüngsten Selbstmordanschlag am vergangenen Mittwoch wurden mindestens 60 Menschen getötet.