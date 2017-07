Nach dem Tod von zwei Bundeswehrsoldaten bei dem Hubschrauberabsturz in Mali suchen Experten nach der Ursache des Unglücks.

Wie die Bundeswehr mitteilte, wird das Team noch am Abend in der Stadt Gao erwartet. Es soll unter anderem die Daten des Flugschreibers auswerten. Der Kampfhubschrauber vom Typ "Tiger" war gestern bei einem Einsatzflug nördlich von Gao abgestürzt und vollständig ausgebrannt. Der Pilot und ein weiterer Bundeswehrsoldat kamen ums Leben. Ein Hinweis auf einen Abschuss liegt bisher nicht vor. Nach Angaben der UNO-Mission in Mali deuten erste Erkenntnisse auf ein technisches Versagen hin.



Der Linken-Verteidigungspolitiker Neu forderte ein Ende des Einsatzes in dem afrikanischen Land. Deutschland habe dort gar keine Sicherheitsinteressen, sagte Neu im Deutschlandfunk. Stattdessen werde mit der Mission in Mali nur die deutsch-französische Partnerschaft bedient.