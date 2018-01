Bei einem Anschlag in Mali sind mehr als 20 Menschen getötet worden.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf örtliche Behörden. Demnach fuhr ein Lieferwagen in der Stadt Boni auf eine Landmine. Der Wagen sei auf dem Weg von Burkina Faso zu einem Wochenmarkt in der Grenzregion gewesen. Im Zentrum Malis überfielen Bewaffnete einen Militärposten. Nach Armeeangaben wurden zwei Soldaten und fünf Angreifer getötet. In der Region sind seit Jahren islamistische Kämpfer aktiv.



Die Bundeswehr beteiligt sich mit rund 1.000 Soldaten an der UNO-Friedensmission Minusma zur Stabilisierung Malis.

