Im westafrikanischen Mali sollen Dschihadisten Dutzende Zivilisten getötet haben.

Der Gouverneur der Region Menaka sprach von zwei Angriffen, bei denen in den vergangenen Tagen mehr als 40 Angehörige der Tuareg getötet worden seien. Ein Stammesvertreter erklärte, als Reaktion hätten Tuareg-Kämpfer begonnen, die Stützpunkte der Dschihadisten zu zerstören. - In der Region im Norden Malis hatten die Armee und französische Soldaten den Extremisten zuletzt schwere Verluste beigebracht. Sie verstärkten ihre Offensive im Vorfeld der für den 29. Juli geplanten Präsidentschaftswahl. Dabei werden sie häufig auch von bewaffneten Touareg-Gruppen unterstützt.



Die Vereinten Nationen haben insgesamt 13.000 Soldaten und Polizisten in Mali stationiert. Auch die Bundeswehr ist an dem Einsatz beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.