Die Regierung im westafrikanischen Mali ist zurückgetreten.

Gründe dafür wurden nicht mitgeteilt. Staatspräsident Keita erklärte lediglich, er habe die Demission von Premierminister Maiga und dessen Kabinett angenommen und werde rasch einen Nachfolger ernennen. Beobachter sehen den Rücktritt als Vorbereitung auf die von Keita geplante Bildung einer nationalen Einheitsregierung.



Mali ist politisch instabil, seit der Norden 2012 nach einem Militärputsch vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen geraten war. Die Bundeswehr beteiligt sich mit rund 1.000 Soldaten an einem UNO-Friedenseinsatz in dem Land.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.