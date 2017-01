Mali UNO-Generalsekretär Guterres fordert Sanktionen

Der neue UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (dpa / picture-alliance / Salvatore Di Nolfi)

UNO-Generalsekretär Guterres hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgefordert, Sanktionen gegen wichtige Akteure im Konflikt in Mali zu erwägen.

In einem Bericht an das Gremium kritisierte Guterres, wesentliche Punkte einer Friedensvereinbarung zwischen der malischen Regierung und Rebellengruppen seien nicht umgesetzt worden. Der geringe Fortschritt habe erneut zu einer Unsicherheit in dem westafrikanischen Land und zu weiteren Aktivitäten gewalttätiger Extremistengruppen geführt. Wenn die bereits 2015 vereinbarte Friedensregelung keine Ergebnisse bringe, müssten Sanktionen verhängt werden.