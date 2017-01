Mali UNO-Generalsekretär verurteilt Anschlag mit 60 Toten

Der neue UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. (picture alliance / dpa / Salvatore Di Nolfi)

UNO-Generalsekretär Guterres hat den Selbstmordanschlag in Mali mit rund 60 Toten verurteilt.

Er erklärte in New York, die abscheuliche Tat bekräftige die Entschlossenheit der Vereinten Nationen, das Volk und die Regierung Malis in ihrem Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen. Zu dem Anschlag hat sich die Terrororganisation Al-Kaida im Islamischen Maghreb bekannt. Auf einem Militärstützpunkt in der nord-malischen Stadt Gao war ein Sprengstoff beladenes Fahrzeug explodiert. Neben den Todesopfern gab es etwa 115 Verletzte. In Gao sind auch Soldaten der Bundeswehr stationiert, die an der UNO-Friedensmission zur Stabilisierung des afrikanischen Landes beteiligt sind.