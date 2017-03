Die Vereinten Nationen beurteilen die Lage im westafrikanischen Mali als beunruhigend.

Der Chef der Friedensmission Minusma, Ladsous, sagte in Bamako, die UNO-Soldaten würden oft von bewaffneten Gruppen angegriffen. Es sei nicht in Sicht, dass der Friedensprozess zu einem Abschluss komme. Minusma gibt es seit 2013 und soll vor allem die Waffenruhe überwachen. Ziel ist es außerdem, die Bevölkerung zu schützen. - Die Bundeswehr hat ihren Einsatz in Mali im Februar ausgedehnt. Mit einem Mandat für bis zu 1.000 Soldaten ist es der größte Auslandseinsatz der deustchen Armee.