Verteidigungsministerin von der Leyen ist wenige Tage nach dem Absturz eines deutschen Kampfhubschraubers in Mali zu einer Reise dorthin aufgebrochen. Im Camp der Bundeswehrsoldaten in Gao will sie sich über die Ermittlungen informieren und an einem Feldgottesdienst für die beiden getöteten Soldaten teilnehmen.

Vor ihrem Abflug hatte die Ministerin auf dem Kölner Militärflughafen mit Angehörigen und Kameraden die überführten Leichen der beiden Männer erwartet und an einer Trauerzeremonie teilgenommen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.



In Gao sind rund 800 deutsche Soldaten als Teil der Blauhelm-Truppe Minusma stationiert, die die Einhaltung des Friedensabkommen zwischen der malischen Regierung und den Rebellen überwacht. Von Gao aus will von der Leyen nach Niger weiterfliegen, das die Bundeswehr als logistisches Drehkreuz für den Einsatz im Norden Malis nutzt.