In Mali ist der zweite Flugschreiber des abgestürzten Bundeswehr-Hubschraubers entdeckt worden.

Verteidigungsministerin von der Leyen sagte nach einem Treffen mit Luftfahrtexperten in Gao, beide Geräte seien schwer beschädigt. Man wolle nun versuchen, die Daten in Deutschland auszuwerten. Im Bundeswehrlager in Gao, wo zur Zeit 800 deutsche Soldaten im Rahmen einer UNO-Mission stationiert sind, hatte die Ministerin an einem Feldgottesdienst für die beiden Soldaten teilgenommen, die bei dem Hubschrauberabsturz ums Leben kamen. Heute reist von der Leyen weiter nach Niger.