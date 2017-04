Im Streit um weitere Finanzhilfen für das hoch verschuldete Griechenland gibt es nach wochenlangem Stillstand wieder Fortschritte.

Nach Angaben von Eurogruppen-Chef Dijsselbloem einigten sich die Regierung in Athen und deren Gläubiger auf zusätzliche Reformen für die Jahre 2019 und 2020. Bei einem Treffen der Euro-Finanzminister in Malta erklärte Dijsselbloem, man habe eine Einigung über Umfang, Zeitrahmen und Reihenfolge der Reformen erzielt. Demnach soll Griechenland 2019 Einsparungen im Rentensystem vornehmen. Im Folgejahr soll dann die Einkommenssteuer reformiert werden.



Damit könnten die Gläubigerinstitutionen so schnell wie möglich nach Athen zurückkehren, um eine abschließende Vereinbarung auszuhandeln. Anschließend ist eine endgültige Beurteilung der Euro-Staaten erforderlich, bevor Griechenland neue Hilfsgelder aus dem bis zu 86 Milliarden schweren Rettungsprogramm erhalten kann.