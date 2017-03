Heftige Winde haben das berühmte Felsentor "Azure Window" auf der maltesischen Insel Gozo zerstört.

Medienberichten zufolge ist die bei Touristen beliebte Felsformation durch die Unwetter in den vergangenen Tagen vollständig eingestürzt. Ministerpräsident Muscat bestätigte den Einsturz via Twitter. Über die Jahre in Auftrag gegebene Studien hätten darauf hingewiesen, dass die unvermeidliche natürliche Zersetzung dieses Wahrzeichen heftig treffen würde. Dieser traurige Tag sei nun gekommen, sagte Muscat.



Bereits im vergangenen Jahr war bei stürmischer See ein Stück des "Blauen Fensters" abgebrochen. Im Januar hatten die maltesischen Behörden das Betreten der Felsformation unter Strafe gestellt.