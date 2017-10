Malta holt sich bei den Ermittlungen im Mordfall der Journalistin Daphne Caruana Galizia Unterstützung bei anderen Staaten.

Unter anderem sind niederländische Ermittlungsbehörden und das amerikanische FBI in die Ermittlungen eingebunden, wie Premierminister Muscat sagte. Die ermordete Journalistin hatte zu den Panama Papieren recherchiert, die Korruption in mehreren Ländern offenlegten. Am Montag wurde sie bei einem Anschlag mit einer Autobombe getötet. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel wurde Muscat aufgefordert, alles zu tun, damit die Tat aufgeklärt wird. Dazu sei eine internaionale Ermittlung nötig. In Malta selbst demonstrierten hunderte Journalisten vor dem Parlament in der Hauptstadt Valletta.