Die Finanzminister der Europäischen Union wollen bei einem Treffen auf der Insel Malta private Investitionen in Afrika voranbringen.

Ziel ist es vor allem, gegen Fluchtgründe vorzugehen. Der belgische Finanzminister Van Overtveldt sagte vor Beginn der Beratungen, es gebe ein großes Problem mit den Menschen, die aus Afrika nach Europa kämen. Langfristig sei es die bessere Lösung, wenn man gewährleisten könne, dass diese Menschen ihr Leben auch in Afrika selbst aufbauen könnten. Die EU-Finanzminister hatten sich bereits im Februar darüber verständigt, über die Europäische Investitionsbank bis zu 3,7 Milliarden Euro bereitzustellen, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Auch die OECD ist gewillt, Investitionen in Afrika zu fördern. Generalsekretär Gurria sagte am Rande des Ministertreffens auf Malta, auch seine Organisation und die G20 hätten den Kontinent im Fokus. - Die EU-Finanzminister beraten in der maltesischen Hauptstadt Valetta außerdem darüber, wie die Steuervermeidung weltweit in den Griff zu bekommen ist.