Malta EU-Gipfel befasst sich mit Flüchtlingskrise

Die europäische und die maltesische Flagge wehen in Valetta (imago)

Italien und Libyen haben Vereinbarungen in der Flüchtlingsfrage getroffen.

Der italienische Ministerpräsident Gentiloni erklärte, er habe mit dem libyschen Regierungschef Serradsch vereinbart, dass man gemeinsam versuchen werde, Menschen von der Flucht über das Mittelmeer abzuhalten. Die Flüchtlingskrise ist eines der Hauptthemen auf dem EU-Gipfel im maltesischen Valetta, der am Vormittag beginnt. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, eine Rückführung von Flüchtlingen nach Libyen komme nicht in Frage. Die menschenrechtliche Situation dort sei fatal.



An den Beratungen der Regierungschefs nimmt zunächst auch die britische Premierministerin May teil. Sie wird die Runde später verlassen, wenn über die Zukunft der EU nach dem Austritt Großbritanniens gesprochen wird.