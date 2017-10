Die EU-Kommission hat die Ermordung der maltesischen Investigativ-Journalistin Caruana Galizia scharf verurteilt.

Ein Sprecher erklärte, man sei entsetzt darüber, dass eine bekannte und respektierte Reporterin durch eine offenbar gezielte Attacke ums Leben gekommen sei. Das Recht von Journalisten, zu recherchieren und dabei auch unbequeme Fragen zu stellen, müsse jederzeit garantiert werden. Caruana Galizia war gestern durch eine Bombe in ihrem Auto getötet worden. Der maltesische Regierungschef Muscat sprach von einem schwarzen Tag für Demokratie und Meinungsfreiheit und kündigte schnelle Ermittlungen an. Die Opposition spricht von einem politisch motivierten Mord und fordert unabhängige Untersuchungen. Am Abend hielten auf Malta tausende Menschen eine Mahnwache für die getötete Bloggerin und regierungskritische Journalistin ab.