Im Norden von Malta ist die Investigativ-Journalistin Caruana Galizia durch eine Autobombe getötet worden.

Ihren Tod bestätigte Maltas Regierungschef, Muscat, in einer Fernsehansprache. Auf Twitter sprach er von einer "tückischen Attacke auf die Meinungsfreiheit". Laut Medienberichten hatte sich die Journalistin vor zwei Wochen an die Polizei gewandt, weil es Morddrohungen gegen sie gab.



Caruana Galizia hatte mehreren Mitgliedern der maltesischen Regierung Korruption vorgeworfen. Sie behauptete auch, dass Muscat und seine Frau eine Briefkastenfirma in Panama besäßen. Der Regierungschef stritt die Vorwürfe

ab und wurde nach Neuwahlen im Amt bestätigt.