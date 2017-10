Der Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia in Malta hat in dem EU-Land, aber auch im Ausland für Entsetzen gesorgt. In Malta hielten tausende Menschen Mahnwachen ab. Auch die EU-Kommission ist schockiert.

Eine der Mahnwachen war etwa in der Stadt Sliema im Nordosten von Malta. Auf einem Plakat stand zum Beispiel: "Wenn Menschen ihre Regierung fürchten, ist das Tyrannei, wenn die Regierung die Menschen fürchtet, ist das Freiheit." Die regierungskritische Journalistin und Bloggerin war durch eine Bombe in ihrem Auto getötet worden.



Regierungschef Joseph Muscat hat von einem schwarzen Tag für Demokratie und Meinungsfreiheit gesprochen und schnelle Ermittlungen angekündigt. Die Opposition spricht von einem politischen Mord und fordert unabhängige Untersuchungen. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani twitterte: "Ein tragisches Beispiel einer Journalistin, die ihr Leben geopfert hat, um die Wahrheit ans Licht zu bringen."



Die EU-Kommission verurteilte die Ermordung der Investigativ-Journalistin. Ein Sprecher erklärte, man sei entsetzt darüber, dass eine bekannte und respektierte Reporterin durch eine offenbar gezielte Attacke ums Leben gekommen sei. Das Recht von Journalisten, zu recherchieren und dabei auch unbequeme Fragen zu stellen, müsse jederzeit garantiert werden.



Der Grünen-Abgeordnete im Europaparlament, Giegold, beklagte eine Kultur der Straflosigkeit in Malta. Die Aufklärungsarbeiten der dortigen Geldwäschebehörde seien ohne juristische Folgen geblieben, kritisierte Giegold im Deutschlandfunk. Zudem fungiere Malta nach wie vor als Steuerparadies.



Daphne Caruana Galizia hatte der Regierung von Ministerpräsident Muscat Korruption vorgeworfen und dazu beigetragen, dass es vorgezogene Neuwahlen gab.