In Malta haben mehrere tausend Menschen für Gerechtigkeit und gegen Korruption in Politik und Behörden demonstriert.

Hintergrund ist der Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia. Sie war in der letzten Woche durch eine Bombenexplosion in ihrem Fahrzeug ums Leben gekommen. Die Demonstranten forderten eine schnelle Aufklärung der Tat. An der Kundgebung in der Hauptstadt Valletta nahmen auch Politiker, Gewerkschafter und die Präsidentin von Malta, Coleiro Preca, teil.