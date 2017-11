In der Stadt Mosta auf Malta haben hunderte Menschen Abschied von der ermordeten Journalistin Caruana Galizia genommen.

Regierungschef Muscat und Staatspräsidentin Preca blieben dem Trauergottesdienst auf Wunsch der Familie der Getöteten fern. Die 53-jährige Journalistin war durch eine Bombe in ihrem Auto ums Leben gekommen. Sie hatte unter anderem zu den so genannten Panama-Papieren und einer möglichen Verwicklung der Familie Muscat in intransparente Finanzgeschäfte recherchiert.