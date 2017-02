Das durchschnittliche Einkommen eines Arbeitnehmers in diesem Jahr wird bei rund 37.000 Euro liegen. Davon geht die deutsche Rentenversicherung aus. Setzt man das ins Verhältnis zu der nun von Volkswagen beschlossenen Deckelung, kann ein VW-Vorstandschef also theoretisch in etwa das 270-Fache eines durchschnittlichen Arbeitnehmers verdienen. Zwar wohl nur, wenn es mehrere Jahre richtig gut läuft. Aber die Dimension ist für durchschnittliche Arbeitnehmer trotzdem schwer zu fassen.

Die Frage, ob ein einzelner Manager das 270-Fache an Wertschöpfung überhaupt erwirtschaften kann, ist komplex. Ein Vorstandschef in einem Konzern mit hunderttausenden Mitarbeitern trägt natürlich auch überdurchschnittlich viel Verantwortung. Ist es das 270-Fache von der Verantwortung, die Sie und ich jeden Tag in unserem Job tragen? Auch auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort.

Mit Blick in die Vergangenheit lässt sich nur sagen, dass die Vorstände bei Volkswagen es bisher scheinbar nicht so genau genommen haben mit ihrer Verantwortung. Entweder haben sie am größten Skandal der Firmengeschichte - Dieselgate - mitgewirkt. Das untersuchen Staatsanwälte und Richter weltweit. Oder die Entstehung des Skandals ist ihnen komplett durch gegangen. Auch das würde nicht gerade dafür sprechen, dass sie ihren Laden - im positiven Sinn - im Griff hatten.

Hat VW den Knall nicht gehört?

Und auch im Nachgang war der Umgang der VW-Führungskräfte mit der Krise teilweise verantwortungslos. Interview-Patzer, kein Einsehen in Fehlverhalten, die Missachtung der europäischen Kunden und ihrer Rechte auf Entschädigung für diese riesengroße - mit Verlaub - Sauerei.

Seit anderthalb Jahren macht der Konzern den Eindruck, den Knall nicht gehört zu haben. Jetzt, und erst nach Monaten des massiven Drucks aus Öffentlichkeit und Politik, begeben sich die vermeintlichen Verantwortungsträger in Wolfsburg auf das Gehaltsniveau normalsterblicher Dax-Manager.

Dieser symbolpolitische Akt reißt es nicht wirklich raus. Es kann nur der Anfang sein auf einem sehr langen Weg - raus aus dem Größenwahn, rein in ein gesundes Verhältnis des Konzerns zu Gesellschaft und Öffentlichkeit, und auch den eigenen Arbeitnehmern.

Den Vorstand bewerten lassen

Ein weiterer Schritt auf diesem Weg müsste sein, nicht nur den Aufsichtsrat, sondern auch die Hauptversammlung bewerten zu lassen, wie gut oder schlecht ein Vorstand seiner Verantwortung gerecht geworden ist. Und wie viel Geld das wert ist. Dieses Votum muss bindend sein. Denn auch die Aufsichtsräte bei VW haben den maßlosen Gehalts-Auswüchsen der vergangenen Jahre nichts entgegen gesetzt. Und immerhin sind Gewerkschafter und Politiker darunter.

Wenn das den Konzern nicht an die Gesellschafft und ihr Verständnis von Verantwortung bindet, dann müssen andere Instrumente her. Mitbestimmung in dieser Weise neu zu definieren, wäre ein großer und damit mutiger Schritt des Aufsichtsrates. Den Mutigen gehört die Zukunft bei VW, hat Vorstandschef Matthias Müller mal gesagt.

