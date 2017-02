Managerbezüge Schulz sieht Gerechtigkeitsgefühl verletzt

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (dpa/Christian Charisius)

Der sozialdemokratische Kanzlerkandidat Schulz hat der Union nahe gelegt, den Plänen der SPD-Bundestagsfraktion zur Begrenzung von Managerbezügen zuzustimmen.

Er sagte der Passauer Neuen Presse, CDU und CSU müssten jetzt Farbe bekennen. Nötig sei eine gesetzliche Regelung, die Gehaltsexzessen in den Vorstandsetagen der DAX-Konzerne einen Riegel vorschiebe. Wenn ein Manager 200-mal so viel verdiene wie ein Angestellter, verletze das das Gerechtigkeitsgefühl der Menschen.



Die Pläne der SPD sehen unter anderem vor, die steuerliche Absetzbarkeit der Managergehälter von Aktiengesellschaften und vergleichbaren Kapitalgesellschaften bei 500.000 Euro im Jahr zu deckeln. In der Union gibt es dazu andere Vorstellungen. Außerdem werfen Politiker von CDU und CSU der SPD vor, in der Debatte unglaubwürdig zu sein. Hintergrund ist die Abfindung von zwölf Millionen Euro, die das ehemalige VW-Vorstandsmitglied Hohmann-Dennhardt erhält. Niedersachsens Ministerpräsident Weil von der SPD hatte der Zahlung als Mitglied im VW-Aufsichtsrat zugestimmt.