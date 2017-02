Managergehälter Heil (SPD) verlangt mehr Transparenz

Hubertus Heil, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD (dpa-Zentralbild)

In der Debatte um hohe Managergehälter dringt der stellvertretende SPD-Fraktionschef Heil auf eine gesetzliche Regelung.

Ziel müsse es sein, eine größere Verhältnismäßigkeit zu erreichen, sagte Heil im Deutschlandfunk. Eine Maßnahme sei eine Kappung der steuerlichen Absetzbarkeit von Gehältern und Altersbezügen. Des Weiteren brauche man mehr Transparenz - etwa in Bezug zu den Durchschnittseinkommen - auch, um den Rechtfertigungsdruck zu erhöhen. Außerdem müsse die Rolle der Hauptversammlungen gestärkt werden, die solchen Verträgen zustimmten, betonte der SPD-Politiker. Der Staat werde keine Managergehälter festsetzen können, erklärte Heil - wohl aber im Aktienrecht einen geeigneten Rahmen schaffen.



Die SPD will im März einen eigenen Gesetzentwurf zum Thema vorlegen. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung - ZEW - hat verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. So sieht das Institut das Prinzip der Gleichberechtigung verletzt, wenn eine gesetzliche Regelung auf Managergehälter beschränkt bliebe.