Bundestagspräsident Lammert hat die Wirtschaft aufgefordert, Managergehälter selbst zu deckeln und eine gesetzliche Regelung damit überflüssig zu machen.

Der CDU-Politiker sagte in Berlin, die meisten Abgeordneten seien überzeugt, dass die Betroffenen der Branche derartige Probleme lösen sollten. Die Schwierigkeit sei nicht die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen im Allgemeinen, meinte Lammert. Ihm gehe es vielmehr um Fälle, in denen für das Geld keine adäquate Leistung erbracht werde. Nötig sei hier ein Mindestmaß an Fairness und Gerechtigkeit.



Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag grundsätzlich darauf verständigt, dass über die Höhe der Vorstandsgehälter bei der Hauptversammlung entschieden wird. Differenzen gibt es aber über die Absetzbarkeit bei der Steuer.