Managergehälter Maas (SPD): Begrenzung ist "keine Frage des Neids"

Manager im Büro (imago stock&people)

Bundesjustizminister Maas hält eine steuerliche Begrenzung von Managergehältern für eine Frage der Gerechtigkeit.

Dies sei keine Frage des Neids, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Wenn Vergütungen und Boni in Millionenhöhe gezahlt würden, obwohl Gewinne sänken oder Beschäftigte entlassen würden, hätten die Menschen zu Recht das Gefühl, dass das Maß verloren gegangen sei.



Die SPD-Bundestagsfraktion hatte heute einen Gesetzentwurf gegen ausufernde Mangagergehälter vorgestellt. Demnach sollen Unternehmen die Millionenzahlungen an ihre Spitzenmanager künftig in geringerem Umfang als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen können. Vorgesehen ist eine Grenze von 500.000 Euro pro Jahr. Außerdem soll ein Maximalverhältnis zwischen der Vorstandsvergütung und dem Durchschnittsgehalt im Unternehmen festgelegt werden.