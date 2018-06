Die Kurdenmiliz YPG zieht sich nach eigenen Angaben aus der nordsyrischen Stadt Manbidsch zurück.

Die Führung der YPG habe den Abzug beschlossen, nachdem man die Ausbildung lokaler Kräfte abgeschlossen habe, hieß es in einer Mitteilung. Der türkische Außenminister Cavusoglu sagte, die kurdischen Kämpfer würden sich in die Region östlich des Euphrat zurückziehen. Auch dort gehe von ihnen aber eine Bedrohung aus.



Die Türkei betrachtet die YPG als Terrororganisation, während die USA die Miliz unterstützen. In den vergangenen Wochen hatte es Verhandlungen zwischen Ankara und Washington über Manbidsch gegeben. Gestern hatten die Außenminister Pompeo und Cavusoglu nach einem Treffen in Washington mitgeteilt, man habe sich auf einen Fahrplan für eine Lösung verständigt.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.