Die USA und die Türkei haben ihren Streit um die nordsyrische Stadt Manbidsch offenbar beigelegt.

Das teilten die Außenminister beider Länder, Pompeo und Cavusoglu, nach einem Treffen in Washington in einer gemeinsamen Erklärung mit. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.



Von Kurden angeführte Kämpfer hatten Manbidsch vor zwei Jahren erobert. Die USA unterstützen in Nordsyrien die Kurdenmiliz YPG, die von der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird. Bei einem möglichen Einsatz türkischer Truppen in Manbidsch hätte die Gefahr einer direkten Konfrontation mit den USA bestanden.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.