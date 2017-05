Es ist für die Sicherheitsbehörden ein ewiges Dilemma: Wenn es zu einem Anschlag wie jetzt wieder in Manchester kommt, richten sich die Recherchen und Ermittlungen auf die Frage, wie genau dieser Täter nicht auffallen konnte.

Und immer wieder erfahren wir: Er ist aufgefallen, aber er wurde in seiner Gefährlichkeit zumindest zeitweise falsch eingeschätzt. Der Attentäter von Manchester lebte in einem sozialen Brennpunkt Manchesters, also genau in dem Gebiet, in dem die Perspektivlosigkeit junger Menschen die Anfälligkeit für gewaltsame Problemlösungen erleichtert.

Der Attentäter von Manchester war in den Krisengebieten in Libyen und Syrien, aber nach der Rückkehr haben die Sicherheitsbehörden ihn wieder aus dem direkten Fokus der dauerhaften Beobachtung entlassen. Er schien nicht mehr ganz so gefährlich.

Die Parallelen zum Berliner Attentäter vom Dezember drängen sich auf. Auch dieser war auf dem Schirm der Dienste, aber er verhielt sich lange still. Was wir jetzt mit der Zeit erfahren, ist, dass er als Drogenhändler aktenkundig war, bis die Akten entsprechend bearbeitet wurden.

Die heutigen Razzien gegen Drogenhändler mit islamistischem, nicht moslemischen, sondern islamistischem Hintergrund zeigen, dass es da Verbindungen gibt, die wir so klar bisher nicht gesehen haben.

Beschaffung der Finanzen wird zur Achillesferse der Terroristen

Der IS hat sich bis vor einiger Zeit aus Öleinnahmen und den erbeuteten Bankenvermögen finanziert. Das scheint versiegt zu sein. Damit ergeben sich für die Sicherheitsbehörden neue Ansatzpunkte: Die Beschaffung der Finanzen wird zu einer neuen Achillesferse der Terroristen.

Die heutigen Razzien in Berlin stehen also in diesem Zusammenhang: Es sollte der Drogenhandel unterbunden, aber auch möglichen Terroraktivitäten die finanzielle Grundlage entzogen werden. Trotzdem können die Sicherheitsbehörden diejenigen, die wir als Gefährder bezeichnen, nicht alle rund um die Uhr beschatten. Selbst, wenn das gelänge, wird es immer wieder Nischen geben, in denen mögliche Terroristen ausbrechen können.

In einer Gesellschaft wie der britischen, die über die alten Bindungen in den Commonwealth eine große Tradition bei der Aufnahme von Menschen aus Ländern Afrikas hat, ist es noch schwieriger, jene zu erkennen, die sich in eine terroristische Richtung entwickeln.

Der Täter von Manchester, so sieht es heute aus, hat nicht allein gehandelt. Durch die Kommunikation mit Komplizen hat er Angriffsflächen geschaffen, die die britischen Behörden offensichtlich nicht genutzt haben. Die Ereignisse gestern in Manchester und heute in Berlin zeigen, dass die Bekämpfung des Terrorismus noch breiter angelegt werden muss als bisher.

Und Aufmerksamkeit ist überall geboten. Ist es da dienlich, öffentlich über neue Anschläge in Großbritannien zu diskutieren? Ja, wenn es auf wirklichen Erkenntnissen beruht. Nein, wenn es nur ein Unterlaufen der Wahlkampfpause ist. Hoffentlich werden wir nicht leidvoll eine gültige Antwort auf diese Frage bekommen.

Rolf Clement (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Rolf Clement, geboren 1953 in Stuttgart, studierte Jura in Bonn. Er ist Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk. Seit 1989 ist er beim DLF. Bis 2007 leitete er die Abteilung Hintergrund. Vor seiner Zeit beim DLF war er Parlamentskorrespondent des NDR in Bonn.