Manga-Künstler Japanischer Zeichner Jirô Taniguchi gestorben

Ein Manga-Comic des japanischen Zeichners Jiro Taniguchi, ausgestellt auf dem Internationalen Comic-Salon in Erlangen 2016. (Karl-Josef Hildenbrand, dpa / picture alliance)

Der japanische Manga-Zeichner Jirô Taniguchi ist im Alter von 69 Jahren gestorben.

Das teilte sein Verlag in Brüssel mit. Taniguchi war für seine Comics international bekannt. Allein in Deutschland wurde er mit zwei Preisen ausgezeichnet. In seinen Werken befasste er sich vornehmlich mit Geschichten aus dem Alltag, in denen er mit wachsender Bekanntheit außerhalb Japans auch europäische Themen aufgriff. Taniguchi war Autodidakt - er brachte sich das Zeichnen im Alter von 19 Jahren selbst bei.